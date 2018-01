...den möglichen Zugang Efkan Bekiroglu (FC Augsburg II): "Ich kommenteire grundsätzlich keine Namen, außer von Spielern, die bei uns schon unter Vertrag stehen. Es macht überhaupt keinen Sinn, weil es die ganze Situation für den Spieler, als auch für den Verein - egal, um welchen Rahmen es sich handelt - nur komplizierter macht. Deswegen finde ich es nicht seriös, so etwas in der Öffentlichkeit zu kommentieren."

...den abwanderungswilligen György Hursan: "Er ist immer noch im Probetraining (bei Diósgyőri VTK un Ungarn, d. Red.). Weil er am Anfang krank geworden ist, dauert das länger. Anfang der Woche wird es auch bei ihm eine Entscheidung geben."

Markus Ziereis (TSV 1860) über...

...seine drei Treffer: "Das ist immer gut fürs Selbstvertrauen, wenn du triffst. Wir gewinnen die Spiele, haben intensive Wochen und gute Tests hinter uns. Es kann so weitergehen. Das System ist schon ein bisschen auf 4-4-2- ausgelegt, dadurch bin ich näher am Tor. Das funktioniert ganz gut. Bisher konnte ich jedes Training mitmachen und denke, dass ich auf einem guten Level bin. Ich will natürlich so weitermachen, aber ich denke, es ist wichtig, dass wir viele Torschützen haben. Damit sind wir nicht so leicht ausrechenbar."

... die Vorbereitung: "Wir haben allgemein sehr gut gearbeitet. Die Vorbereitung gehört auf jeden Fall zu meinen härtesten. Wir müssen auf den Punkt fit sein und ich denke, Biero wird das hinkriegen. Wir müssen aber schon noch im Spielaufbau Chancen ein bisschen konsequenter herausspielen, frühe Ballverluste vermeiden und beim Gegenpressing eine Schippe drauflegen."

...mögliche Neuzugänge: "Wir haben einen super Kader mit einer hohen Qualität. Natürlich ist jeder, der uns weiterhelfen kann, willkommen."

