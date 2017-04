Günstiger Wohnen in München Hier bauen Münchner Bürger und junge Genossen

Bürgerverein München

Eines von Münchens wichtigsten Neubaugebieten: der Prinz-Eugen-Park. Hier bauen sechs Genossenschaften und fünf Baugemeinschaften. Visualisierung: PEK

Im Osten was Neues: Holzbauten für alle an der Prinz-Eugen-Kaserne

Idee: Der Bürgerbauverein will ökologisch, selbstbestimmt und nachbarschaftlich bauen. Außerdem sollen Menschen mit Behinderung ebenfalls in den Häusern wohnen. Das aktuelle Bauprojekt wird in Holzbauweise realisiert. Es soll Carsharing, Lastenfahrräder und eine Fahrrad-Selbsthilfewerkstatt geben. Außerdem sind Gästeapartments, Hobby-Werkstatt und ein Mehrzweckraum, Dachgarten, Plätze zum gemeinschaftlichen Arbeiten (Co-working-space) geplant.

Wo wird gebaut: Der Verein hat ein Grundstück im Südwesten der alten Prinz-Eugen-Kaserne bekommen. Es liegt in der Öko-Mustersiedlung.

Zielgruppe: Familien, Alleinstehende, Senioren, Menschen mit Behinderung.

Status: Im Prinz-Eugen-Park wird der Bürgerbauverein 80 Wohnungen bauen, geplant sind Ein- (40 bis 50 Quadratmeter) bis Sechs-Zimmer-Wohnungen (120). 30 Wohnungen sind noch frei. Im Juni sollen sie vergeben sein und das Grundstück gekauft werden. Die Projektfertigstellung ist dann für 2018/2019 geplant.

Das kostet es: Die Kosten sind danach gestaffelt, welche Förderansprüche der Bewerber hat. Im EOF-Bereich (siehe Kasten) kosten die Pflichtanteile 200 Euro/Quadratmeter (qm), das monatliche Nutzungsentgelt 5,90 Euro/qm; München-Modell: 950 Euro/qm Pflichtanteile, 11,25 Euro/qm Nutzungsentgelt; frei finanziert: 1050 Euro/qm Pflichtanteile, 13 Euro/qm Nutzungsentgelt. Tiefgarage: 70 Euro/Monat

Kontakt: Bürgerbauverein München, Tel. 21 55 83 84 - 0, post@buergerbauverein- muenchen.de

Kooperative Grossstadt

Idealisten in Riem

Idee: Junge Kreative und Architekten haben die Genossenschaft gegründet, inzwischen hat sich der Kreis der Mitglieder aber erweitert. Die Grundidee ist geblieben: Die Stadt soll mithilfe von interessanten Bauprojekten belebt werden. Ein erstes hat die junge Genossenschaft nun in Angriff genommen: Sie wird in der Messestadt Riem 35 Wohnungen bauen. In das Erdgeschoss des Hauses kommt eine Ausbildungswerkstatt.

Wo wird gebaut: In der Messestadt Ost, Heinrich-Böll-Straße, Ecke Elisabeth-Mann-Borghese Straße.

Zielgruppe: Menschen, die gemeinschaftlich wohnen wollen und die Stadtplanung interessiert.

Status: Die Kooperative hat einen offenen Realisierungswettbewerb ausgelobt, um einen Architekten für ihr Haus zu finden. Die Wohnungen sind vergeben, es gibt eine Warteliste und eventuell noch Fluktuation. Mitte 2020 soll’s fertig sein.

Das kostet es: 70 Prozent der Wohnungen werden im München-Modell gebaut. Für sie entfallen pro Quadratmeter 650 Euro an zu zeichnenden Anteilen. Für das Drittel an frei finanziertem Wohnraum sind es 950 Euro pro Quadratmeter. Außerdem wird ein Eintrittsgeld von 200 Euro erhoben.

Wohnen mit Herz

Wo sich Ältere zusammentun

Idee: Gemeinsam wohnen, gemeinsam altern – das ist die Kernidee. Eine Wohngruppe aus Menschen über 60 Jahren gründet eine Genossenschaft und sucht sich ein Grundstück, um dort zu bauen.

Wo wird gebaut: Nicht unbedingt in München, aber in Süddeutschland.

Zielgruppe: Menschen über 60.

Status: Noch ist kein Grundstück ausgesucht, auch eine Gruppe hat sich noch nicht gefunden. „Wir wollen zunächst die sozialen Kontakte knüpfen“, sagt Markus Kapuste, der das Projekt gegründet hat. Acht Interessierte hat er schon beisammen, 25 sollen es sein, bevor die Planungen konkreter werden.

Das kostet es: Das steht erst fest, wenn ein Grundstück ausgesucht ist.

Kontakt: m.kapuste@web.de

