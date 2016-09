Drei Tage nach dem 4:0-Erfolg in der Champions League gegen Borussia Mönchengladbach setzten sich die Citizens zu Hause gegen AFC Bournemouth ebenfalls mit 4:0 (2:0) durch. In der 66. Minute erzielte der Ex-Dortmunder Gündogan den Treffer zum 4:0 und damit sein erstes Tor in der Premier League. Es war der fünfte Sieg im fünften Spiel in der Meisterschaft. ManCity führt mit 15 Punkten souverän das Klassement an.