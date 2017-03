Dreitägige Staatstrauer Feuersbrunst in Jugendheim: Mindestens 28 Tote in Guatemala

Guatemala-Stadt - Mehrere Jugendliche seien in der Nacht ihren schweren Verbrennungen erlegen, teilten Krankenhaussprecher mit. Randalierende Jugendliche hatten am Vortag in der Einrichtung in der Ortschaft San José Pinula nahe Guatemala-Stadt Matratzen in Brand gesteckt. Das Feuer griff schnell auf den Rest des Anwesens über.