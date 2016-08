Englands Nationaltorhüter Hart wechselt wie erwartet auf Leihbasis zum italienischen Erstligisten FC Turin. Das bestätigten beide Klubs am Mittwoch. Der 29 Jahre alte Hart unterschrieb bei den Norditalienern einen Vertrag über ein Jahr. "Sein Wechsel nach Turin macht uns stolz und zeigt unseren Willen, ein wettbewerbsfähigeres Team aufzubauen", sagte Klub-Präsident Urbano Cairo. "Wir haben nicht gezögert, als sich die Gelegenheit zu den Verhandlungen mit Manchester ergab."

Lesen Sie hier: Rooney bleibt Englands Kapitän

Mit den "Citizens" gewann Hart zwei Meistertitel, den FA Cup und zweimal den englischen Liga-Pokal. Unter dem neuen City-Trainer Pep Guardiola wurde er allerdings zur Nummer drei im Tor degradiert und sah auch seine Zukunft in der Nationalmannschaft gefährdet. Am Sonntag bestreitet Hart mit England auswärts gegen die Slowakei das erste Qualifikationsspiel für die Weltmeisterschaft 2018 in Russland.

Der ivorische Nationalstürmer Wilfried Bony (27) wechselt - ebenfalls auf Leihbasis - für die laufende Saison zum Ligakonkurrenten Stoke City. Dies gab Stoke am Mittwoch offiziell bekannt. Im Januar 2015 war Bony für umgerechnet knapp 30 Millionen Euro von Swansea City von Manchester verpflichtet worden.

Seitdem kam er nur in 46 Spielen zum Einsatz und erzielte dabei 10 Tore. Zurzeit ist Stoke Tabellenletzter der Premier League.