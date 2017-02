Gruppensieg im Eurocup Bayern-Basketballer gegen Moskau: Auf zum Showdown

Im Endspiel um Platz eins am kommenden Mittwoch bei Titelfavorit Khimki Moskau könnten die Bayern den Nationalspieler jedenfalls gut gebrauchen. Nach dem fünften Sieg im fünften Gruppenspiel, den sich der FCBB mehr erzitterte als souverän sicherte, reicht dabei nach dem Hinspielcoup gegen Khimki (90:74) theoretisch sogar eine Niederlage mit 15 Punkten Unterschied in Russland. Nur der erste Platz garantiert im Viertelfinale, das im Best-of-three-Modus ausgespielt wird, das Heimrecht im entscheidenden dritten Spiel.

"Wir wollen mit Anlauf und Selbstvertrauen ins Halbfinale", hatte Zirbes, der in den vergangenen Jahren in der Euroleague, also der europäischen Königsklasse, spielte, schon bei seiner Vorstellung angekündigt. "Für uns war es natürlich wichtig, so ein Spiel in der Verlängerung zu gewinnen. Daraus können wir nur lernen", sagte Djordjevic. Vor allem Taylor (17 Punkte) und Topscorer Devin Booker (18 und acht Rebounds) sorgten dafür, dass die Bayern 2017 (in acht Spielen) weiter ungeschlagen bleiben. Vor dem Showdown in Moskau steht am Samstag zunächst das nächste Liga-Heimspiel gegen Frankfurt an. Zirbes wird wieder in die Halle kommen. Und das wohl nicht mehr nur als Zuschauer.