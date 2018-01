Gruppenchats sind betroffen Forscher entdecken Sicherheitslücke bei WhatsApp

Damit könnten alle Nachrichten, die in der Folge an die Gruppe gesendet werden, durch den Eindringling mitgelesen werden. Zudem soll es dem Angreifer möglich sein, Nachrichten innerhalb der Gruppe zu manipulieren. Jedoch scheint ein solcher Angriff nicht ohne Weiteres machbar zu sein. Denn der Angreifer müsste zunächst die Kontrolle über einen zentralen Server von WhatsApp erlangen - was sich in der Regel als äußerst schwer erweist. Die digitale Welt ist Ihnen noch eine große Unbekannte und WhatsApp hat ihren Alltag noch nicht erreicht? Dann finden Sie hier einen Ratgeber, der Ihnen den beliebten Messenger näher bringt