Informiert wurde die Hamburger Polizei wohl von privaten Wachleuten, die für das Containerdorf zuständig waren. Sie sprach am Dienstag von "unangemessenen Verhalten". Weiter hieß es: "Der Polizeiführer hat daraufhin entschieden, diese Kräfte, die bislang noch nicht in Hamburg eingesetzt waren, mit sofortiger Wirkung wieder aus dem Einsatz zu entlassen. Der Polizeiführer hat damit deutlich gemacht, dass ein derartiges Verhalten von Polizeibeamten nicht akzeptabel ist." Insgesamt kamen mehrere Hundert Berliner Polizisten am Sonntag zur Unterstützung in Hamburg und der Umgebung an. Sie sollten nur bis Mittwoch bleiben und dann noch vor dem G20-Gipfel am 7. und 8. Juli von weiteren Kollegen aus Berlin ersetzt werden.

Die Berliner Polizei twitterte am Dienstag von einem "Fehlverhalten" der eigenen Leute in der dortigen Unterkunft. Die Polizei habe Stellungnahmen angefordert und werde über Konsequenzen entscheiden. "Es ist einfach nur peinlich, wie sich die Kollegen dort verhalten haben", sagte Neuendorf.

Unklar war zunächst, ob sich die Party in der Bereitschafts- oder Freizeit der Polizisten abgespielt hat. Die disziplinarischen Konsequenzen können unterschiedlich sein. Auch in ihrer Freizeit müssen Polizisten als Beamte so auftreten, dass sie das Ansehen der Polizei und des Staates nicht beschädigen. Zur Verantwortung dürften auch die Führer der Hundertschaften gezogen werden, die in der gleichen Unterkunft wohnten.

Die Ausrede: "keine Fernseher, kein Freizeitangebot"

Die "B.Z." zitierte einige Entschuldigungsversuche von Polizisten, wonach es "keine Fernseher, kein Freizeitangebot" gegeben habe. Stattdessen habe man "aufeinander gehockt" und sich "gelangweilt". Sprecher Neuendorf betonte aber: "So etwas verursacht einen schweren Imageschaden und kann nicht akzeptiert werden. Wenn die Hamburger Polizei sagt, wie haben kein Vertrauen mehr zu den Berliner Kräften, ist das schon peinlich. Wir müssen jetzt sehen: Wer trägt die Verantwortung dafür."

Ausgefallene Vorlieben des Nachwuchses sind der Berliner Polizei nicht ganz unbekannt. Im Januar geriet ein Polizeischüler in die Schlagzeilen, der vor seiner Ausbildung in einem Pornofilm mitgespielt hatte. Der Auftritt war letztlich aber kein Problem. Der junge Mann wurde später trotzdem als Polizeibeamter eingestellt.

Der frühere Berliner SPD-Abgeordnete Lars Oberg schätzte den Eklat anders ein: "Die Berliner Polizei hat heute wahrscheinlich mehr heimliche Fans gewonnen als mit allen PR-Kampagnen der letzen 60 Jahre", twitterte er.

Lesen Sie auch: Er wollte sie "unattraktiv" machen - Video im Mordprozess zeigt Messerattacke in Echtzeit