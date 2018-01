München - Auch in Regensburg stieg der Pegelstand weiter an. Hier wurde der Höchststand und Meldestufe 3 am späten Samstag erwartet. Größere Überflutungen und das Erreichen der höchsten Meldestufe waren laut HND - anders als zunächst angenommen - unwahrscheinlich. Flussaufwärts in Donauwörth und Ulm ging der Pegelstand am Samstagmorgen bereits wieder zurück. Auch an den Zuflüssen der großen Flüsse im Freistaat entspannte sich die Lage langsam.