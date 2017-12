Grundsatzbeschluss im Stadtrat Keine Einigkeit: Die gebremste Radl-Offensive

Ungehindert von Gleisen, Ampeln und Straßenkreuzungen: So sieht ein Schnellradweg aus (hier ein Beispiel aus Bochum). Foto: dpa

Die Grünen haben am Montag deshalb einen umfangreichen Gegenentwurf vorgestellt. Dieser sieht zahlreiche Anreize vor, die die Münchner zum Umstieg aufs Radl bewegen sollen. Fünf neue Schnellradwege, 50 große Lückenschlüsse im Wegenetz, 20.000 neue Stellplätze – bis 2025 soll aus München so ein richtiges Paradies für Radler werden.

Acht konkrete Baustellen benennt das Zweirad-Konzept. So wünschen sich die Grünen unter anderem auch, dass an zehn Hauptverkehrsachsen zweieinhalb Meter breite Fahrradwege gebaut werden.

Der schmale Bordsteinradweg sei das Erbe aus seiner Zeit, in der sich die Münchner noch nicht so häufig aufs Radl geschwungen hätten, sagt der grüne Verkehrsexperte Paul Bickelbacher. Bei den vielen Fahrradtypen heutiger Tage müsse man dagegen sicherstellen, dass auch zwei dick bepackten Lastenrädern beim Überholen unfallfrei aneinander vorbeikämen. Natürlich bedeutet das Konzept, dass man den Autofahrern Straßenraum wegnehmen müsste (siehe Bilder oben). Die Grünen rechnen für ihre Ideen deshalb auch nicht mit großem Applaus aus der Rathaus-Koalition. SPD und CSU trauten sich an eine richtige Vision nicht heran, sagt Fraktionschefin Demirel. "Bei denen herrscht die Prämisse: Bloß niemandem auf die Füße treten."

Radverkehr: Keine große Einigkeit bei der GroKo

Tatsächlich fällt das erste Echo aus der Stadtregierung sehr verhalten aus. 50 große Lückenschlüsse, 20.000 neue Stellplätze – von solchen plakativen Forderungen halte sie nichts, sagt Bettina Messinger, die Radl-Expertin der SPD-Fraktion. Eines muss aber auch sie zugeben: "Ein bisschen ambitionierter hätte der Grundsatzbeschluss schon sein können."

Zwar wollen auch SPD und CSU den Radverkehr fördern. Große Einigkeit herrscht in der Großen Koalition bislang aber noch nicht. Die CSU hat am Montag sogar zu einem der ganz großen Projekte noch einmal Beratungsbedarf angemeldet: den Radschnellwegen.

Der Regionale Planungsverband hat 14 potenzielle Strecken ausgemacht, die man so ausbauen könnte, dass Radler ungehindert von Ampeln, Gleisen oder Straßenkreuzungen schnurstracks in die Stadt rauschen können. Der Radschnellweg nach Garching soll als Pilotstrecke gebaut werden, fünf weitere sollen intensiver untersucht werden. Doch welche genau das sein sollen: Das will sich die CSU noch einmal überlegen.

Gut möglich, dass die große Radl-Offensive nun vorerst ganz verschoben wird. SPD und CSU sind bei vielen Punkten noch ziemlich weit auseinander. Wahrscheinlich wird man deshalb erst nach Weihnachten entscheiden, wie es in München mit dem Radverkehr weitergehen soll.



Ungebremst nach München: Das sind die 14 potenziellen Radschnellwege. (Zum Vergrößern bitte auf die Karte klicken.) Grafik: Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München

AZ-Kommentar zum Thema: Förderung des Radverkehrs - Ranklotzen!