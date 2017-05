Gars am Inn - Es geschah am vergangenen Wochenende: Die Frau lebte mit ihrem Freund in der gemeinsamen Wohnung in Gars am Inn im Landkreis Mühldorf. Am Samstagabend dann, gegen 22:30 Uhr, der 56-Jährige war bereits im Bett und schlief, griff die Frau zu einem Hammer. Sie schlug damit mehrfach auf den Kopf ihres Lebensgefährten ein. Das berichtet die Polizei.