Was wird aus Cathy Lugners Ehe?

Die Zweitplatzierte Cathy Lugner sprang in der Live-Sendung medienwirksam Moderator Jochen Schropp in die Arme. Im Studio wartete aber nicht ihr Ehemann, Bau-Löwe Richard "Mörtel" Lugner, auf sein "Spatzi". Die 26-Jährige postete auf Instagram ein Foto von sich und ihren Geschwistern. Die Nacht scheint nicht spurlos an ihr vorüber gegangen zu sein. Am Samstagmorgen teilte sie ein Selfie aus dem Auto auf ihrer Plattform - ungeschminkt und etwas erschöpft sieht sie darauf aus. Dazu schrieb sie: "Die ersten Stunden in Freiheit und schon die Handtasche im Studio vergessen."

An ihre Fans richtet sie folgende Botschaft: "DANKE für eure Unterstützung!!!!" Wie es mit ihrer Ehe weitergeht, ist noch fraglich. Der 83-Jährige kam während der Show zur tränenreichen Aussprache extra ins Sat.1-Haus. Gegenüber österreichischen Medien offenbarte Mörtel im Anschluss daran: "Unsere Beziehung ist momentan schon sehr belastet durch diese Sendung." Eine freut sich aber auf jeden Fall auf ihre Rückkehr nach Österreich: Töchterchen Leonie. Die schickte kurz vor dem Finale noch zuckersüße Grüße per Videobotschaft.

Ochsenknecht und Basler fallen übers Essen her

Während sich der Drittplatzierte Mario Basler und Jessica Paszka (Platz fünf) noch nicht selbst via Social Media zu Wort gemeldet haben, twitterte Natascha Ochsenknecht fröhlich durch die Nacht und den Morgen. Sie konnte sich den vierten Platz sichern und postete gleich das erste Selfie mit Basler kurz nach dem Ende der Show. Der Kommentar dazu: "Back", was zu Deutsch "Zurück" heißt. Den ersten Kuss in Freiheit holte sie sich von Moderator Jochen Schropp. Das Beweisfoto ist ebenfalls auf ihrem Twitter-Account zu sehen.

Und wer glaubt, die "PBB"-Kandidaten schlafen am Samstag bis in die Puppen, dem liefert Natascha Ochsenknecht den Gegenbeweis: "Wir stürmen das Frühstücksbüfett", twitterte sie am frühen Samstagmorgen mit einem lustigen Schnappschuss von sich und Mario Basler. Im Hintergrund kann man die leckeren Speisen erkennen. Ob sie vom Zuspruch der Fans, dem Feedback der Show oder dem üppigen Essen "überwältigt" ist, bleibt allerdings offen.