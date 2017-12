Grünes Licht für neue Folgen "Dark": Die deutsche Netflix-Serie bekommt eine zweite Staffel

Mit "Dark" ging am 1. Dezember 2017 die erste deutsche Netflix-Original-Serie online. Wie der Branchendienst "Mediabiz" berichtet, steht nun fest, dass die Mystery-Serie in die zweite Runde geht. Nach Angaben des Streamingdienstes habe sich "Dark" zu einer der am meisten gesehenen nicht-englischsprachigen Serien entwickelt. Wie viele Folgen es in Staffel zwei geben wird und ob die bisherigen Schauspieler um Louis Hofmann (20, "You Are Wanted") wieder zu sehen sein werden, ist noch nicht bekannt.