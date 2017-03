Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze: "Wir beobachten genau"

Kombinierer-Weltcup Krimi: Frenzel siegt und überholt Rydzek

Dieser Weltcup in der Nordischen Kombination wird in die Geschichte eingehen. Zum einen, weil erst mit dem letzten Wettkampf am Sonntag der Gesamtsieger feststehen wird. Zum anderen, weil sich zwei Deutsche fair duellieren, dass selbst der Bundestrainer staunt.