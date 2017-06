München - Der 18-jährige Schüler David S. handelte nicht aus Fremdenhass, als er am 22. Juli 2016 am Olympia-Einkaufszentrum Amok lief, neun Menschen tötete und mehr als 20 verletzte. Das Motiv sei Rache gewesen, weil er von Mitschülern gemobbt wurde, so lautete das Fazit der Ermittler.