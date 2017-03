Gründe unklar Aus nach 20 Dienstjahren: Andreas Hoppe verlässt den "Tatort"

"Tatort: Kopper" wird der 57. und letzte Fall

Andreas Hoppe war zum ersten Mal 1996 im Fall "Der kalte Tod" als Mario Kopper, Halbsizilianer mit Vorliebe für gutes Essen und italienische Autos, zu sehen. Seitdem ermittelte er an der Seite von Ulrike Folkerts (55) als Kommissarin Lena Odenthal. Diese bedauert seinen Abschied sehr: "Wir haben so viel zusammen erlebt, 20 Jahre lang viele Täter geschnappt, wichtige Themen auf den Bildschirm gebracht und am WG-Tisch italienisches Essen genossen." Sie werde ihn "am Set und in unseren Filmen vermissen", lässt sie sich zitieren.