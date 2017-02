Mangelnde Mentalität

Atalan und Lotte stiegen vor Saisonbeginn gemeinsam in jene Liga auf, der 1860 zuletzt bedrohlich nahegekommen war. Dem Abstieg in Liga drei war Sechzig einmal in letzter Relegations-Sekunde gegen Holstein Kiel (wo Lottes erster Torschütze Jaroslaw Lindner damals kickte) und einmal dank Urlöwe Daniel Bierofka gerade noch entkommen. "Im Spiel Mentalität gegen Talent wird Mentalität immer gewinnen" – so lautet der Leitspruch Atalans. Er behielt Recht. Und Lindner bekam seine späte Rache. Löwe Jan Mauersberger: "Wir haben in der ersten Halbzeit ein recht gutes Spiel gemacht. An der Einstellung hat es nicht gelegen." Diese Auffassung dürfte er exklusiv haben. Einsicht sieht anders aus.

Mangelndes Talent

Um bei Atalans Vergleich zu bleiben: Talent haben die Sechzger wohl – beweisen konnte es keiner. Sämtliche Neulöwen ließen zu wünschen übrig, die besten Chancen durch Abdoulaye Ba und Amilton blieben halbgare Abschlüsse. Mauersberger und Ba mögen als Abwehrchef durchgehen, außen sind sie mangels Geschwindigkeit – wie Lotte schonungslos aufzeigte – überfordert. Maximilian Wittek auf der Sechs? Kein großes Talent erkennbar. Pereira mag es gewohnt sein, Top-Spieler früherer Klubs umherzuschieben. Das verspricht bei 1860 keinen Erfolg. Vielmehr gilt: Der Startrainer-Effekt ist nach einem glücklichen Sieg und zwei Pleiten passé!

Mangelnde Anpassungsfähigkeit

Der holprige Rasen war schon vorher Thema. Technisch bessere Spieler kämen damit besser zurecht, so Pereira. Nach Schlusspfiff gestand er, man habe nicht nur gegen den Gegner verloren, "sondern auch gegen den Platz. Uns ist es unheimlich schwergefallen, damit zurecht zu kommen." Da muss man anders spielen lassen. Kämpfen halt!

Mangelnde (Körper-)beherrschung

Es beschlich einen das Gefühl, als würde Sechzig am meisten Energie für völlig obsolete Dinge verschwenden. Witteks Klagen über sein taktisches Foul, Boenischs Wutsprint zum Linienrichter nach dem 0:2, obwohl er selbst das Abseits aufgehoben hatte. Dazu reihenweise Stockfehler. Trauriger Höhepunkt: Joker Lucas Ribamar. Dem brannten in der Nachspielzeit die Sicherungen durch – zurecht glatt Rot! Pereira: "Das darf uns nicht passieren."

Ein Satz, den man auch auf den gesamten blamablen Auftritt desolater Löwen münzen könnte.