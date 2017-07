Großvater sollte abgeschoben werden Donald Trump: Das Drama um seine deutschen Vorfahren

Raus aus dem Rotlichtmilieu

Wie dem auch sei: Dieses Gewerbe machte Friedrich Trump, der sich nun Frederik nannte, zum reichen Mann. Doch richtig heimisch hat er sich in Amerika nicht gefühlt. Er reiste zurück in die alte Heimat, zurück nach Kallstadt, verliebte sich dort in die Nachbarstochter Elisabeth. Die beiden heirateten und zogen nach New York. Friedrich stieg aus dem Rotlichtmilieu aus und ins Immobiliengeschäft ein. Aber auch hier plagten beide Trumps das Heimweh nach der Pfalz. 1904 ging es wieder zurück nach Kallstadt.

Mr. und Mrs. Trump, mittlerweile Amerikaner, wollten wieder die bayerische Staatsangehörigkeit zurückhaben. Doch die Behörden schalteten auf stur, weil Friedrich Trump 1885 das Königreich verlassen hatte.

Mehr noch: Die alte Heimat wollte die Trumps loswerden. Das Bezirksamt Dürkheim schrieb am 27. Februar 1905 an das Bürgermeisteramt Kallstadt: "Dem derzeit in Kallstadt befindlichen amerikanischen Bürger und Rentner Friedrich Trump ist eröffnen zu lassen, dass er längstens bis zum 1. Mai lfd. Jrs. das bayerische Staatsgebiet zu verlassen, andernfalls aber seine Ausweisung zu gewärtigen habe."

Der Name Trump kommt von Trompete

Der Großvater des amtierenden US-Präsidenten schrieb zwar noch ein Gnadengesuch an den bayerischen Prinzregenten Luitpold, doch das half nicht mehr. Die Trumps wurden regelrecht abgeschoben. Am 1. Juli 1905 bestiegen Friedrich/Frederik und seine schwangere Frau Elisabeth in Hamburg das Dampfschiff "Pennsylvania", drei Monate später wurde in New York der Vater von Donald Trump geboren.

Der Kallstadter Sven Trump dürfte mit Donald Trump um ein paar Ecken verwandt sein. Er sieht den US-Präsidenten durchaus kritisch: "Der ist von seinem ganzen Charakter her wirklich so gegensätzlich, wie man zu unserer Region nur sein kann. Außerdem müsste er sich doch bei dem vielen Geld ein paar gescheite Klamotten und eine gescheite Frisur leisten können", sagte er der Bild-Zeitung.

Das alte Familienwappen der Trumps zeigt zwei Trompeten vor einem wehenden Banner. Sven Trump erklärt: "Die Trumps sind vor vielen Jahrhunderten nach Deutschland eingewandert. Weil sie ursprünglich Trompeter waren, hießen sie Trumps." Dieser Namensdeutung wird Donald Trump mit jeder Faser gerecht.