Nur langsam kämpft sich Abi Ofarim wieder zurück ins Leben, derzeit muss er einen Reha-Aufenthalt absolvieren. Jetzt schreibt er erstmals seinen Fans auf Facebook und meldet sich nach Monaten in der Öffentlichkeit zurück. Er veröffentlicht ein Foto, das ihn mit einem großen Pflaster am Hals und seinem geliebten Sohn Gil im Arm zeigt: "Vielen Dank an all die Ärztinnen, Ärzte, Schwestern und Pfleger, die mich durch diese schwere Zeit begleitet haben. (...) 1000 Dank an meine wunderbare Familie, die immer bei mir war, mich motiviert hat und mir immer wieder zeigt, wofür es sich lohnt zu leben." Und in einem zweiten Facebook-Post: "Oh man, ich bin völlig überwältigt von euren Reaktionen... Es tut so gut! Danke!!!"