Großes Finale am Sonntag Mit diesen Weltstars treten die Finalisten bei "TVOG" auf

Diese Hits werden die Kandidaten singen

Todua wird mit Coach Samu Haber (41) und dessen Band Sunrise Avenue "Help To Hate Me" aufführen und zusammen mit Beth Ditto (36) ihren Hit "We Could Run" performen. Der Coach der jungen Sängerin ist sich zudem ziemlich sicher, dass sein Schützling am Schluss auf dem Treppchen ganz oben stehen wird: "Nur die Besten der Besten singen im Finale und das ist in dieser Staffel ganz klar Natia!"