Warum sollten die Bürger denn der Union ihre Stimme schenken?

Das beginnt mit der Kanzlerin. Sie ist in dieser aufgewühlten Welt eine Führungsfigur und ein Stabilitätsanker. Wer sonst soll in Europa die Führung übernehmen? Wer sonst soll die guten Beziehungen zu den Amerikanern erhalten? Und in der Innenpolitik stehen wir ja ohne Frage bestens da. Deutschland geht es gut. Deutschland geht es sogar verdammt gut – nach zwölfjähriger Regierungszeit von Angela Merkel. Allerdings hatten wir noch nie so eine Differenz zwischen der objektiv guten wirtschaftlichen Lage und der Stimmung in der Bevölkerung, die weit davon abweicht. Das ist eine neue Erscheinung und damit müssen wir fertig werden – nicht mit Jammern, sondern mit Zuversicht und klaren inhaltlichen Konturen.

Aber schadet da nicht der Streit in der Flüchtlingspolitik zwischen CSU und CDU?

Der Zukunftsgipfel in München war – wie die Kanzlerin und ich fanden – sehr, sehr gut. Es ist vielleicht ganz gut so, dass am Ende nicht der Eindruck entstanden ist, wir inszenieren da etwas. Wenn wir vor der Presse nur noch fröhliche Gesichter gemacht hätten, hätten die Menschen womöglich gesagt: "Was spielen die uns hier nur vor!" Zur Ehrlichkeit gehört: In der Flüchtlingspolitik haben die Kanzlerin und wir bei aller Geschlossenheit weiterhin an einem Punkt eine unterschiedliche Auffassung. Die CSU ist überzeugt, dass eine Begrenzung der jährlichen Zuwanderung die Voraussetzung für das Gelingen der Integration ist.

Hat Kanzlerin Merkel in zwölf Jahren Regierungszeit ihre Politik unzureichend erklärt?

Warum soll bezüglich der Person Merkel auf einmal alles falsch gewesen sein? Die wichtigste Rechenschaft, die ein Politiker ablegen muss, ist, wie es dem Land geht. Das Urteil darüber fällt bei der Kanzlerin ja außerordentlich positiv aus. Wir hatten zwar den einen Konfliktpunkt bei der Zuwanderung, aber jetzt habe ich die Rückspiegel eingeklappt. Wir müssen als Union jetzt nach vorne blicken. Die Kanzlerin muss mit zunehmender Regierungszeit der Bevölkerung noch deutlicher begründen, warum es noch eine weitere Amtszeit sein soll. Denn in der Politik kann sich in atemberaubender Geschwindigkeit die Zustimmung zu einer Person in einen Malus verwandeln.

Lesen Sie auch: Dritte Startbahn - SPD watscht Dieter Reiter ab

Ist die Bevölkerung mittlerweile Merkel-müde?

Das geht zu weit. Die Union liegt in den Umfragen immer noch vor der SPD. Aber wir müssen der Realität ins Auge blicken, dass sich etwas verändert hat in der politischen Stimmung. Der neuen Situation muss man sich stellen. Das größte Gift für den Erfolg ist der Erfolg. Wir müssen ständig daran arbeiten, weiterhin an der Spitze zu bleiben. Gerade wenn es einem Land gut geht, dann sagen sich manche: "Warum nicht mal was Neues!" Das ist für mich aber nicht Anlass für eine Depression, sondern vielmehr Anlass dazu, die ganze Kraft der Union in die Waagschale zu werfen. Wir brauchen ein Wahlprogramm mit frischen, pfiffigen Ideen für dieses Land – von der Wirtschaft bis zur Sicherheitspolitik.

Ohne Obergrenze wollen Sie in keine Koalition eintreten. Es könnte also womöglich ein Bündnis aus CDU und SPD geben, und die CSU wäre in der Opposition. Da fehlt einem schlicht die Vorstellungskraft.

Sie gehen davon aus, dass unser Anliegen nicht durchsetzbar ist. Ich gehe davon aus, dass es das ist. Aus dem Wahljahr 2013 haben wir jede Zusage an die Bevölkerung erfüllt. Niemand ist in der Lage, uns einen Wortbruch vorzuwerfen. Da waren auch Dinge dabei, bei denen es zunächst hieß, das kommt überhaupt nicht infrage. Die Mütterrente zum Beispiel ist sehr schnell Gesetz geworden, zugunsten von zehn Millionen Frauen. Wenn es einen Zeitpunkt gibt, eigene Vorstellungen zum Tragen zu bringen, dann ist das immer bei den Verhandlungen über einen Koalitionsvertrag.

Muss es dann im Koalitionsvertrag für die CSU zwingend heißen, wir stehen zu einer Obergrenze von 200.000 Zuwanderern pro Jahr?

Jetzt wollen wir als Union erst mal die Bundestagswahl gewinnen. Als CSU sind wir aber die Garantie dafür, dass die Begrenzung der Zuwanderung kommt. Ich bin zutiefst überzeugt, dass das notwendig ist. Der Papst hat erklärt: Kein Land kann mehr Flüchtlinge aufnehmen, als es integrieren kann. Der amtierende Bundespräsident Joachim Gauck hat gesagt: Das Herz ist weit, aber die Möglichkeiten sind begrenzt. Und die bayerische Staatsregierung ist auch dieser Auffassung. Wir sehen doch jetzt bei der Integration, dass es nicht funktionieren kann, wenn die Zahl derer, die zu uns kommen, einfach zu groß ist. Wir haben nie für die Abschottung plädiert, das wäre nicht Bayern. Bayern ist ein weltoffenes Land. Bayern will keine Mauer an den Grenzen errichten. Sondern wir wollen auch bei der Zuwanderung Maß und Mitte. Und dahinter steht die Bevölkerung auch – nach meiner Einschätzung mindestens zu Zweidritteln.

Die Bevölkerung ist aber großteils nach wie vor der Ansicht, dass Kanzlerin Merkel anderer Meinung ist als Sie.

Das ist insofern schade, weil die praktische Politik der Kanzlerin sich sehr auf uns zubewegt hat. Sie spricht ja auch von der Begrenzung der Zuwanderung, wählt aber andere Instrumente, wie zum Beispiel Verträge über Rückführungen nach Tunesien und in andere Länder. Sie hat jetzt auch zugestimmt, dass die bayerische Polizei Grenzkontrollen mitmacht. Das ist lange Zeit abgelehnt worden. Rückführungen, Rückführungen, Rückführungen – auch das lesen Sie in den letzten Tagen verstärkt als Aussage der Bundeskanzlerin. Das ist aber genau das Gegenteil dessen, wofür Berlin noch im Jahr 2015 war. Ich kann Ihnen nach vielen Begegnungen auch sagen: Die Kanzlerin will alles, was damals an Kontrollverlust stattgefunden hat, nachträglich aufarbeiten – also gerade die Identitäten der Flüchtlinge feststellen.

Lesen Sie auch: Siko-Rede von Bundeskanzlerin Merkel - "Islam ist nicht Ursache des Terrors"

Warum ist das Ihrer Ansicht nach so entscheidend?

Die Bevölkerung hat mitbekommen, dass sich bei uns viele Menschen aufhalten, bei denen wir gar nicht wissen, dass sie im Land sind. Einige haben mehrere Identitäten, Sozialbetrug kommt immer wieder vor. Außerdem ist durch den vorübergehenden Kontrollverlust ein gewaltiges Sicherheitsrisiko entstanden – mit den sogenannten Gefährdern an der Spitze. Wir haben nicht nur mit Terror, sondern auch mit vielen anderen Formen von Kriminalität zu kämpfen. Ich möchte durch die Obergrenze gewährleisten, dass sich das Jahr 2015 nicht wiederholt. Ich wünsche mir, dass dies sich die Bundeskanzlerin noch deutlicher zu diesem Ziel bekennt.