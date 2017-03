Großer AZ-Test Volvo V40 Cross Country: Abenteurer für alle Tage

Alles da, was man braucht - die kleinen Knöpfe werden beim nächsten V40 sicher von einem Touchscreen abgelöst. Foto: Rudolf Huber.

Hohe Sicherheit gehört ganz bestimmt zu seinen Stärken. Der in der guten Ausstattung Summum angerollte Testwagen hatte so ziemlich alles an Bord, was Volvo in der 40er-Baureihe zu bieten hat – etwa das 1980 Euro teure Fahrerassistenzpaket Pro u. a. mit Tempo- und Abstandsregelung, Bremsassistent mit Radler- und Fußgängererkennung, Toter-Winkel- und Querverkehrs-Warner plus Verkehrszeichen-Erkennung und Fernlicht-Automatik. Dazu Klima-Komfortpaket, Infotainment mit Premium-Sound, Rückfahrkamera, Lederausstattung, Winterpaket und die Vernetzung mit Volvo on Call. Vom Digitalradio oder dem Winter-Paket Pro ganz zu schweigen.

Kein Wunder, dass der Preis fürs bestens ausgestattete Testauto schließlich bei knapp 51 000 Euro lag. Der Einstieg in die V40 Cross Country-Baureihe liegt allerdings bei 29 830 Euro für den T3-Benziner, der D4-Diesel ist ab 35 530 Euro zu haben – und auch im Basismodell steckt schon eine ganze Menge Sicherheit und Komfort.