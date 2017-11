Großer Andrang Bruce Springsteen verlängert seine erfolgreiche Broadway-Show

"Springsteen On Broadway" begann mit exklusiven Vorab-Shows am 3. Oktober und startete offiziell am 12. Oktober in eine für 16 Wochen angesetzte Serie, die am 3. Februar endet. Nach einer kurzen Pause wird Springsteen dann vom 28. Februar bis zum 30. Juni wieder auf der Bühne des Walter Kerr Theatres stehen. Damit reagiert der Musiker auf den großen Andrang - denn alle 80 Shows sind restlos ausverkauft.