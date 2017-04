Bei der U-Bahn

Bereits seit Sonntag kommt es auf den Linien von U1 und U2 zu Einschränkungen im Spätverkehr. Bis Ende Mai fährt die U-Bahn außer Freitag- und Samstagnacht von 23 Uhr an nur noch im 20-Minuten-Takt. Fahrgäste werden gebeten, entsprechend mehr Zeit einzuplanen.

Grund für den ausgedünnten Takt sind Bauarbeiten an den Bahnsteigenden. Die MVG bringt dort zusätzliche Stützwände an, die später für geplante Durchbrüche notwendig sind. Damit die Arbeiten reibungslos ablaufen können, müssen sich die Züge in den nächtlichen Bauphasen ein Gleis teilen. Zwischen Hauptbahnhof und Kolumbusplatz pendelt im Spät- und Frühverkehr deshalb zeitweise auch nur die U2.

Fahrgäste der U1 müssen je nach Richtung laut MVG dann am Hauptbahnhof oder auch am Kolumbusplatz in die dort wartenden Züge umsteigen.

Im Straßenverkehr

Die Baugrube nimmt nicht nur weite Teile des Sendlinger-Tor-Platzes ein, sondern erstreckt sich auch über die angrenzende Sonnenstraße. Auch beim Autoverkehr kommt es deshalb zu Einschränkungen.

Der vom Stachus kommende Verkehr wird über die Zufahrt zur Nußbaum- und Pettenkoferstraße zwischen Tram-Wendeschleife und Matthäuskirche hindurch Richtung Lindwurmstraße weitergeleitet. Auf der Lindwurmstraße selbst und auf der Blumenstraße entfällt jeweils eine Fahrspur. Für Radfahrer und Fußgänger ändert sich nichts. Autofahrer dagegen werden wegen der drohenden Staugefahr gebeten, den Baustellenbereich weiträumig zu umfahren. Die Neuregelung gilt vorläufig für zwei Jahre.

Bei der Tram

Bei den Umbauarbeiten am Sendlinger Tor wird auch die Tram-Wendeschleife vor der Matthäuskirche erneuert. Auch die Straßenbahn ist deshalb von Einschränkungen betroffen. Die Linien 20 und 21 können die Haltestellen Karlsplatz (Stachus) in der Bayerstraße und Hauptbahnhof nicht anfahren. Bei den Linien 27 und 28 entfallen die Haltestellen Karlsplatz (Stachus) in der Sonnenstraße und am Sendlinger Tor.

Um vom Karlsplatz zum Sendlinger Tor zu kommen, wird Fahrgästen empfohlen, auf die Linien 16, 17 und 18 auszuweichen. Die MVG spricht von verhältnismäßig geringen Auswirkungen – zumindest, wenn man sich die Größe der Baustelle anschaut. Da muss man nun durch. Am Ende soll immerhin eine nagelneue U-Bahnstation stehen – die dann für die Fahrgastmassen gerüstet ist.

