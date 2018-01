Große Rückruf-Aktion Salmonellen in Babymilchpulver: Diese Dosen sind betroffen

In der Produktionsanlage waren Salmonellen des gleichen Typs nachgewiesen worden, der auch bei an Salmonellose erkrankten Babys in Frankreich gefunden wurde. Lactalis hatte deshalb im Dezember in drei Schritten die gesamte Produktion seit Februar 2017 zurückgerufen. In Deutschland vertreibt Lactalis nach früheren Angaben keine Babynahrung.