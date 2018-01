Große Preisverleihung im GOP Die Gewinner des Glücksspirale Film-Awards 2018

Kurz überzeugte die Jury mit "Tierisch guten Glückmomenten", die für sie aus Genuss, Freunden und Gewinn bestehen. Ziegen sind ihre Hauptdarsteller, die sich zum Meckern, zum Würfelspiel und zum Verputzen einer aus Karotten und Äpfeln bestehenden Schlemmerplatte treffen.

Franziska Krieg (Hochschule Offenburg) holte sich den zweiten Platz und 3.500 Euro Prämie. Frei nach dem Motto "Die kleinen Dinge, die du immer machen wolltest. Mach Sie! Für die großen gibt es die Glücksspirale" lässt sie ein Paar Hände ins pralle süße Leben greifen, das aus riesigen Lollies und eisigen Kalorienbomben besteht. An die Drittplatzierte Lara Gum (Seefeld, Bayerische Akademie für Fernsehen) gingen 2.000 Euro Prämie für ihren Clip vom Aschenputtel, dem die gute Fee einflüstert, den Prinzen stehen zu lassen. Mit einem Los von der Glücksspirale könne es sein Glück doch selbst in die Hand nehmen.

"Was wir dieses Jahr an Einsendungen bekommen haben, hat uns umgehauen"

In der zweiten Hauptkategorie, dem Publikumspreis, setzte sich der Konstanzer Dennis Krahwinkel durch und sicherte sich damit 7.500 Euro. Für die Kernaussage "Jeder kann sein Glück finden, er muss es nur ins Rollen bringen", lässt Krahwinkel Kinderwagenräder, Reifen eines alten VW-Pandas oder auch einen Brautstrauß durch die emotionalen Bilder eines jungen Menschenlebens rollen. Platz zwei und 3.000 Euro gingen an Stefan Klinge aus Kiel. In seinem Clip philosophiert ein behäbiger Teetrinker am Tresen sitzend darüber, was Glück ist, während die Servicekraft mit einem Glücksspirale-Los ihre Chance auf ein spannendes Leben sucht. Sebastian Niksch aus Rottenburg an der Laaber sicherte sich Platz drei und 2.000 Euro. Sein Kurzfilm beschreibt die Suche einer zündenden Idee für einen Glücksspirale-Spot, an deren Ende eine knackige Pointe überrascht.

Sachpreise verlieh die Glücksspirale in drei Sonderkategorien an Lara Gum (Publikumsliebling), Frederik Schön aus Hannover (Querdenker) und Roman Pollinger aus München (Heartbreaker). Die Jury bewertete bei 66 Clipsunter anderem den Bezug zur Marke, die Kreativität, Kamera und Schnitt sowie die Qualität des gesamten Clips.

Auch Filmproduzent und Jurymitglied Felix Parson war von der Qualität der Videos beeindruckt: "Was wir dieses Jahr an Einsendungen bekommen haben, hat uns umgehauen." Noch schöner formuliert hat es Lotto-Präsidentin Sturm: "Man hat gesehen: Was einem zum Glück einfallen kann, ist nicht endlich."

In Ihnen steckt auch ein Regisseur und sie haben Lust bekommen, selbst zur Kamera zu greifen? Die Bewerbungsphase für den Film-Award 2018 läuft vom 23. Januar bis 5. November. Mehr Infos unter: gluecksspirale-filmaward.de

Die weiteren Gewinnervideos:

Gewinner Publikumspreis: Dennis Krahwinkel - Dreifarbenpanda

Gewinner Querdenker: Frederik Schön - Anzeichen für akuten Glücksbedarf

Gewinner Publikumsliebling: Lara Gum - Aschenputtel

Gewinner Heartbreaker: Roman Pollinger - Ein Mann und sein Bär