17 Jahre später haben die Bayern wieder einen Maradona – das jedenfalls schreibt Matthäus in seiner aktuellen Sport Bild-Kolumne: "Beim FC Bayern gibt es aktuell einen Spieler, der mich besonders begeistert. Und der mich in seinen schnellen Bewegungen, seinen Körpertäuschungen und Drehungen sogar ein wenig an Diego Maradona erinnert: Thiago Alcántara ist in dieser Saison zum Herzen des Bayern-Spiels geworden." Thiago Maradona!