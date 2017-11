Große Liebe und große Ernüchterung "Bauer sucht Frau": Dicke Eier und zwei schöne Glocken

Der Sternenhimmel Namibias

Bei Exil-Bauer Gerard in Namibia ging es in die Wildnis - also in die noch wildere Wildnis, als es ohnehin schon auf seinem Hof in Afrika der Fall ist. In romantischer Lagerfeuerstimmung öffnete er sich: "Das, was ich für Anna empfinde, habe ich noch nie für eine andere Frau gefühlt. Ich bin auf jeden Fall verliebt. Ich hätte nicht gedacht, dass der Blitz mich so trifft." Abseits der Show wurde bereits bekannt, dass die beiden sich verlobt haben und ihre Hochzeit planen. Dieser Liebesabend dürfte maßgeblich dazu beigetragen haben.

Ein Bauer ohne Bauernhof?

Ärger im Paradies? Uwe beichtete der Parfüm-Liebhaberin Iris, keine starken Gerüche zu mögen, als sie ihm einen Crashkurs in Weichspüler-Dosierung gab. Als sie dann auch noch zu bedenken gab, ob sich der Hof denn überhaupt noch für ihn lohne und im Grunde schon seinen gesamten Hausstand ausmisten wollte, war das Feuer der Liebe endgültig in ihm erloschen: "Ich würde für keine Frau in der Welt meine Landwirtschaft drangeben!" Konnte Iris auch nicht ahnen, dass sie bei "Bauer sucht Frau" einen überzeugten Bauern kennenlernen würde...

Und sonst so?

Auch bei den anderen Bauern auf der Suche nach der großen Liebe war unterschiedlichste Unterhaltung geboten. Reinhold und Sigrid genossen zunächst eine selbst zubereitete und feurige Leckerei, ehe er mit einem "Ich glaube schon, dass sie eine Frau ist, in die ich mich vergucken könnte" die Kraft des Konjunktivs voll ausreizte. Und Benny und Nadine tauschten Bauernhof für ein Wellness-Wochenende, bei dem aus "einem Traum Wirklichkeit" für beide wurde - und sogar schon die Familienplanung ein Gesprächsthema war. "Ich könnte mir vorstellen Nadine zu heiraten und ein Kind zu bekommen!" Oh la la la!

