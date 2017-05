Große Koalition beschließt Harte Hand gegen Einbrecher - neue Strafen

Maas für die Verschärfung der Gesetze

Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) begrüßte die Verschärfung der Gesetze. "Wir müssen alles tun, um die Menschen in ihren eigenen vier Wänden so gut wie möglich zu beschützen", sagte er nach der Kabinettssitzung. "Unser Gesetzentwurf schafft eine neue Qualifikation für den Einbruchdiebstahl in eine dauerhaft genutzte Privatwohnung." Allerdings reiche es nicht aus, lediglich die Gesetze zu verschärfen. "Entscheidend wird sein, dringend die Aufklärungsquoten zu erhöhen und die Täter möglichst schnell zur Rechenschaft zu ziehen, damit sie nicht monatelang ihr Unwesen treiben." Dazu benötige man "deutlich mehr Polizisten".

Zudem wolle die Regierung die Eigentümer und Mieter durch höhere staatliche Zuschüsse der bundeseigenen Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) finanziell unterstützen, die in einen besseren Einbruchschutz investieren und beispielsweise Alarmanlagen einbauen.

Einbruchszahlen für München:

Nur jeder zehnte Einbruch in München wird aufgeklärt, in 87 Prozent der Fälle kommen die Diebe ungeschoren davon. Insgesamt 4.248 Einbrüche wurden 2016 laut der jüngsten Kriminalstatistik in München verübt, ein Plus von 1,2 Prozent.

Viele Taten werden von reisenden Banden begangen. Die Einbrecher arbeiten Straße um Straße ab, nehmen ganze Viertel ins Visier. Die Polizei setzt in München ein neues Computerprogramm (Precobs) ein, das Schwerpunkte prognostiziert.