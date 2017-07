"Große Herausforderung" "Heilsbringer" Schmidt bei Beijing Guoan vorgestellt

Züge im 20-Minuten-Takt Sendlinger Tor: U-Bahn wegen Baustelle am Wochenende fast dicht

Am Wochenende ist das Nadelöhr dicht: Wegen der U-Bahn-Baustelle am Sendlinger Tor wird es zu teils massiven Behinderungen kommen. Die Linien U1 und U2 verkehren am Wochenende nur im 20-Minuten-Takt.