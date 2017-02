Hankas Toilettenproblem

Und das hat offenbar geklappt. Auch im Studio war Florians Bruder zu Gast. "Ohne das Dschungelcamp wäre er heute nicht hier", erklärt Wess. "Das ist High Class", so der It-Boy. Ein weiteres Thema von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Das Nachspiel!" war natürlich Hanka Rackwitz und ihr Toilettenproblem im Dschungel. Die Szenen, in denen sie sich in den Bach setzt, dessen Wasser die anderen Camper zum Trinken und Waschen verwenden, wurden noch mal eingespielt. Ihre Ex-Dschungel-Kollegen zeigten sich schockiert. Und Hanka sagt in der Show: "Ich kann jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass es vielleicht nie so war." Später erklärt sie: "Ich stehe gerne im Mittelpunkt, aber nicht mit Urinproblemen. Das ist natürlich unangenehm."