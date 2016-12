Erst Spice Girl ("Viva Forever"), dann Fußballergattin und Designerin... Wer hätte sich vor 20 Jahren ausmalen können, dass Victoria Beckham (42) einmal mit einem der höchsten Orden des britischen Königshauses ausgezeichnet werden könnte. Nun, zum Jahresanfang 2017, ist es offenbar so weit: Einem Bericht von "Mail Online" zufolge wird Posh Spice auf der "Neujahrsliste" der Queen stehen - und den "Order of the British Empire" erhalten.