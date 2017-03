London - Mit einem besonderen Gesetz wird sich die britische Regierung von missliebigen EU-Vorschriften verabschieden. Noch heute sollen in London die Pläne für das sogenannte Große Aufhebungsgesetz (Great Repeal Bill) vorgestellt werden. Es soll EU-Vorschriften in britisches Recht übertragen. Das Gesetz soll noch im Frühjahr bei der Thronrede der Queen verkündet und dann zur Abstimmung in die Parlamentskammern gehen.