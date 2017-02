Fatah-al-Scham-Front Durchsuchungen gegen Terrorunterstützer

Karlsruhe/Düsseldorf - Ermittler haben bei einer Razzia gegen mutmaßliche Terrorunterstützer mehrere Wohnungen und anderen Gebäude in Nordrhein-Westfalen und Großbritannien durchsucht. Die Aktionen in mehreren Städten richteten sich gegen zwei Beschuldigte, die seit mehreren Jahren die Al-Kaida-nahe Miliz Fatah-al-Scham-Front unterstützt haben sollen. Das teilte die Bundesanwaltschaft am Mittwoch in Karlsruhe mit.