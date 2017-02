Abstimmung am 7. März Debatte über Brexit-Gesetz im britischen Oberhaus

May will bis Ende März Brüssel formell über den geplanten Brexit in Kenntnis setzen. Britische Medien spekulierten, dass dies bereits am 9. März beim EU-Gipfel in Brüssel geschehen könnte. Brexit-Minister David Davis widersprach dem. Er geht von einem "Ping-Pong-Spiel" zwischen Ober- und Unterhaus aus: Dabei geht der Gesetzentwurf so lang zwischen beiden Kammern hin und her, bis sich die Parlamentarier auf einen Wortlaut einigen. Davis zeigte sich zuversichtlich, dass die Austrittserklärung bis Ende März vorliegt.