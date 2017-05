Großbritannien Cyber-Attacke: Britisches Gesundheitssystem ringt mit Folgen

In Großbritannien nahm die Kritik an mangelhaften Sicherheitsvorkehrungen des Nationalen Gesundheitsdienstes NHS (National Health Service) zu. Innenministerin Amber Rudd sagte, der NHS müsse seine IT-Systeme dringend besser schützen. Am Samstagabend war der Betrieb nur noch in wenigen Einrichtungen gestört. Patientendaten wurden der Innenministerin zufolge nicht gestohlen. Der NHS steckt in einer tiefen Krise und leidet unter Finanznot.

Die Attacke beeinträchtigte vorübergehend auch den Betrieb des japanischen Autoherstellers Nissan im englischen Sunderland. Zuvor wurde bekannt, dass auch der Nissan-Partner Renault die Produktion in mehreren französischen Werken gestoppt hatte.

In Deutschland wurde bisher abgesehen von der Deutschen Bahn kein weiteres betroffenes Unternehmen bekannt. Bei der Bahn fielen Fahrplan-Anzeigen, einige Ticketautomaten und Überwachungskameras aus. Das Bundeskriminalamt nahm die Ermittlungen auf. Deutsche Regierungsnetze seien nicht betroffen gewesen, betonte das Bundesinnenministerium.

Die europäische Ermittlungsbehörde Europol sprach von einem "beispiellosen Ausmaß" der Attacke und regte ein internationales Vorgehen der Behörden an, um die Hintermänner zu finden.