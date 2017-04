Anti-Terror-Einheit Britische Polizei vereitelt Anschlagspläne

Premierministerin Theresa May dankte den Sicherheitskräften für ihren Einsatz. Polizei und Geheimdienste seien "in Alarmbereitschaft", sagte May. "Dank der erfolgten Festnahmen glaube ich, haben wir die Gefahr gebannt", sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Derzeit würden beinahe täglich Terrorverdächtige in Gewahrsam genommen.

Erst am Donnerstag bekannte sich ein 19-Jähriger vor einem Gericht in London schuldig, einen Terroranschlag geplant zu haben. Er hatte versucht, an eine Maschinenpistole und eine Bombe zu kommen. Mögliche Ziele sollten die Londoner Einkaufsstraße Oxford Street und ein Konzert des Sängers Elton John im Hyde-Park sein.

Schlimme Erinnerungen weckte die Festnahme in Westminster. Dort hatte am 22. März der 52-jährige Khalid Masood zunächst absichtlich mit einem Auto mehrere Fußgänger angefahren und anschließend einen Polizisten auf dem Gelände des Parlaments erstochen. Fünf Menschen starben. Der Attentäter wurde von Sicherheitskräften erschossen.

