London - Aufregung am Freitag in London: An einer U-Bahnhaltestelle im Westen der Stadt hat sich laut Medienberichten am Freitagmorgen in einem voll besetzten U-Bahn-Waggon eine Explosion ereignet. In den sozialen Netzwerken kursieren Fotos, die einen brennenden Eimer in einer Lidl-Einkaufstüte zeigen. Twitter-User schreiben, dass der Eimer "wie ein Feuerball" durch den Wagon geflogen sei.