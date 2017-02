Bad Wiessee - Am Tegernsee hat sich am Montag eine Explosion in einem Gebäude von Feuerwehr und Bayerischem Roten Kreuz (BRK) ereignet. Nach ersten Erkenntnissen gab es gegen 13.50 Uhr in Bad Wiessee eine Detonation. Zwei Menschen sollen dabei schwer verletzt worden sein, wie die Polizei mitteilte.