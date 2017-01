Groß-Razzia in Leipzig 600 Polizisten rücken gegen organisierte Kriminalität aus

Leipzig - In einem Großeinsatz hat die Polizei in Leipzig am Donnerstag mit knapp 600 Beamten mehrere Gebäude durchsucht. Wie der Sprecher des federführenden Landeskriminalamtes, Tom Bernhardt, sagte, ging es bei den Durchsuchungen unter anderem um Verstöße gegen das Waffengesetz sowie Steuerhinterziehung, etwa beim Betrieb von Gewinnspielautomaten. Zu diesen Komplexen laufen Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Leipzig.