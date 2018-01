GroKo-Gespräche Schulz, Merkel, Seehofer - Endspiel der Auslaufmodelle

Ohne Lindners Absage an Jamaika wäre Schulz nie mit gut 80 Prozent auf dem Parteitag Anfang Dezember im Amt bestätigt worden. Olaf Scholz hatte schon halbherzig seinen Hut in den Ring geworfen, schreckte aber vor einer Kandidatur zurück. Und in der CDU gelang es Merkel, die Debatte über das schlechte Wahlergebnis so lange aufzuschieben, bis sie in sich zusammenbrach. Auf ihre jeweils eigene Art haben Merkel, Seehofer und Schulz teilweise mit letzter Kraft ihre Ämter gerettet. Und doch deutet alles darauf hin, dass sie in der Endphase ihrer Macht angekommen sind und ihre Autorität schwindet.