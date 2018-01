Torhüter David Leggio wurde zudem für die USA nominiert. "Wichtig ist, dass der Großteil schon zusammengespielt hat und unser System kennt", sagte Sturm, der auf die deutschen NHL-Spieler verzichten muss. Die nordamerikanische Profiliga stellt ihre Spieler diesmal nicht für Olympia frei. Das DEB-Team trifft in Pyeongchang in der Vorrunde am 15. Februar auf Finnland, am 16. Februar auf Schweden und am 18. Februar auf Norwegen.