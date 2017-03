Der am 24. Mai 1970 im amerikanischen Glen Ridge geborene Sänger Tommy Page ist tot. Am besten bekannt für seine Hit-Single "I'll Be Your Everything" aus dem Jahre 1990, wurde Page am Freitag leblos in seiner Wohnung in New York aufgefunden, wie US-amerikanische Medien übereinstimmend berichten. Das Branchenmagazin "Billboard" beruft sich auf Freunde Pages, laut denen sich der ehemalige Musiker vermutlich das Leben genommen haben soll.