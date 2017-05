Größte Blechlawine des Jahres? ADAC warnt: Horror-Stau in den Pfingstferien - wann es am schlimmsten ist

Das beliebteste Urlaubsziel der Deutschen ist stattdessen laut Dorner übrigens - Bayern.

"Nochmal nachdenken": Tipps, um den Stau zu umgehen

Früh aufstehen "Wer nicht vor 5 Uhr morgens aus dem Kreuz München-Süd raus ist, der nimmt stautechnisch alles mit, was geht", sagt Stefan Dorner. Er rät: Losfahren zwischen vier und halb fünf Uhr morgens – bei Ausflügen in den Süden ist man dann auch schon an den kritischen Stellen vorbei, bevor die Urlauber aus dem Norden sie erreichen.

Umfahren ist nicht immer schlau...

Schon zehn Kilometer vor dem nächsten Stau weiß das Navigationsgerät: Die Umgehung über zwei Landstraßen und sieben kleine Gassen spart ganze 4 Minuten. Nicht immer ist das schlau, so Dorner: Oft dauere das Umfahren von Staus in Wirklichkeit länger. "Wirklich sinnvoll ist Umfahren nur bei Vollsperrungen", erklärt er. "In allen anderen Fällen gilt: Besser erst nochmal nachdenken, bevor man blind dem Navi folgt."

...aber am Brenner durchaus empfehlenswert

Auf der Brennerautobahn heißt das Problem oft: Verstopfung. Lkw, Wohnwagen und andere schwere Fahrzeuge werden durch das Aufwärtsfahren gebremst – und bremsen dann ihrerseits den Verkehr aus.

Stefan Dorner sagt: "Da gilt dann oft: Besser mit 90 km/h auf der Bundesstraße fahren als mit 45 dem Lkw hinterher."



Pfingstmontag oder Fronleichnam – wer da losmuss, wird wohl Glück haben! Grafik: ADAC

Die größte Staufalle: Grenzkontrollen!

Innenminister Joachim Herrmann (CSU) möchte sich auch für die Ferienzeit nicht von den Kontrollen an Bayerns Grenzen verabschieden. Vor allem an den Grenzübergängen Walserberg (A8) und Kufstein-Kiefersfelden (A99) ist deshalb mit Verspätungen von zehn Minuten bis zu einer Stunde zu rechnen. Theoretisch ist es zwar möglich, auf kleinere Grenzübergänge ohne Kontrollen auszuweichen – viel schneller geht das in den meisten Fällen aber nicht. Dorner rät: Ausweis und Papiere bereithalten, dann verzögert man die Schlange nicht unnötig.

Größter Staupunkt fernab der Grenze: Die A99 Aschheim/Ismaning. Der Grund ist hier eine Großbaustelle. "Wenn man da dran vorbei ist", so Dorner, "dann ist das Schlimmste vorbei".

Lesen Sie auch: Übermütige Sportler - Notfälle am Wochenende: Bergwacht im Dauereinsatz