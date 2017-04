"Noch nicht am Ende des Weges" Steinmeier mahnt weitere Reformen in Griechenland an

Steinmeier wird am Nachmittag in Athen erwartet. Erstmals wird er auf einer Auslandsreise von seiner Frau Elke Büdenbender begleitet. Am Samstag eröffnet er mit dem griechischen Präsidenten Prokopis Pavlopoulos die Kunstausstellung documenta 14, die in diesem Jahr in Kassel und in Athen stattfindet. Die Ausstellung steht unter dem Motto "Von Athen lernen".