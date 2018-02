"Kein Grund zur Hektik" Markus Söder: Dritte Startbahn wird kommen

Der Landtagswahlkampf bremst eine Entscheidungsfindung in Sachen dritte Startbahn. Markus Söder will keine hektische Hau-Ruck-Aktion, sondern eine "Verschnaufpause". Er lässt aber keinen Zweifel daran, was er will - und dass das Endergebnis für ihn schon feststeht.