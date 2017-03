Grenzenlose Fanliebe Adele-Konzert: 2500 Dollar für einen Tüte voll Luft?

Alarm nach Drohung Bamberger Busbahnhof: Polizei gibt Entwarnung

Alarm am Zentralen Omnibusbahnhof in Bamberg. Am Freitagmittag sprach ein Mann Drohungen aus, bevor er in einen Bus stieg. Er konnte festgenommen werden – Gepäckstücke wurden überprüft. Die Polizei hat mittlerweile Entwarnung gegeben.