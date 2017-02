München - Eine Pädagogin soll ihren Freund in einer Studenten-WG in Haar mit einer Handkreissäge getötet haben. An diesem Montag beginnt vor dem Landgericht der Mordprozess gegen die 32-Jährige. Laut Staatsanwaltschaft soll sie den Mann 2008 beim Sex ans Bett gefesselt und ihn dann mit einer Handkreissäge attackiert und getötet haben. Sie soll ihm den Kopf abgeschnitten haben. Den Toten habe sie danach zugedeckt liegenlassen.