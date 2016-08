Benjamin Becker gegen Nishikori ausgeschieden

Benjamin Becker hat bei den US Open eine Überraschung gegen den früheren Finalisten Kei Nishikori verpasst. Der 35 Jahre alte Saarländer musste sich am Dienstag dem an Nummer sechs gesetzten Japaner 1:6, 1:6, 6:3, 3:6 geschlagen geben. Der US-Open-Finalist von 2014 trifft in der zweiten Runde des Grand-Slam-Turniers in New York auf den Italiener Thomas Fabbiano oder Karen Katschanow aus Russland.

Becker schied damit als zweiter der insgesamt acht deutschen Tennis-Herren aus. Tags zuvor war Dustin Brown aus Winsen/Aller gegen den Kanadier Milos Raonic gescheitert.

Alexander Zverev nach Sieg im deutschen Duell bei US Open weiter

Alexander Zverev hat das deutsche Erstrunden-Duell bei den US Open für sich entschieden und die zweite Runde erreicht. Der 19 Jahre alte Tennisprofi aus Hamburg gewann am Dienstag gegen den Deggendorfer Daniel Brands 3:6, 6:1, 6:4, 7:6 (7:4). Im Kampf um den Einzug in die dritte Runde bekommt es der Weltranglisten-28. nun mit dem Briten Daniel Evans zu tun.

Nach anfänglichen Schwierigkeiten verwandelte Zverev nach 2:35 Stunden seinen ersten Matchball. Tags zuvor war auch sein zehn Jahre älterer Bruder Mischa weitergekommen.