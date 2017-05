Grand-Slam-Turnier French Open: Keine Wildcard für Sharapova

Maria Sharapova hatte sich nicht öffentlich zu ihren Chancen auf eine Wildcard für Paris geäußert. Insgeheim dürfte die Russin aber gehofft haben, zumindest für die Qualifikation eine Teilnahmeberechtigung zu bekommen. Doch selbst in dieser Hinsicht blieben die Organisatoren hart. Schon um die Wildcards für Sharapova bei den Turnieren in Stuttgart, Madrid und Rom hatte es viele Diskussionen gegeben.

Spielerinnen wie Caroline Wozniacki oder Eugenie Bouchard hatten die Praxis der Veranstalter kritisiert. Auch Angelique Kerber hatte sich zurückhaltend geäußert, zumal in Stuttgart Fed-Cup-Kollegin Julia Görges die Leidtragende war.

"Durch Siege mache ich Plätze gut"

Die French Open sind damit um eine weitere Attraktion ärmer. Auch die derzeit wegen ihrer Schwangerschaft pausierend Serena Williams und Roger Federer werden in Paris fehlen. Der Schweizer sagte seine Teilnahme ab und will sich voll auf die Rasensaison mit dem Höhepunkt Wimbledon konzentrieren.

Dann wird auch Maria Sharapova wieder dabei sein. Denn durch ihre bisherigen Ergebnisse in Stuttgart, Madrid und Rom hat sie sich auf jeden Fall schon einmal einen Platz in der Qualifikation in Wimbledon gesichert. Sollte sie beim derzeit laufenden Sandplatz-Turnier in Rom das Halbfinale erreichen, stünde sie sogar im Hauptfeld für Wimbledon.

"Durch Siege mache ich Plätze gut, wenn ich also das damit geschafft habe, nehme ich es gerne an", sagte die 30-Jährige. "Die Tatsache, dass ich zurück auf der Tour bin und jetzt drei Wochen am Stück spiele, fühlt sich großartig an."

In Rom aufgegeben

Beim Turnier in Rom ist Sharapova in der zweiten Runde ausgeschieden: Die Russin musste gegen Mirjana Lucic-Baroni aus Kroatien beim Stand von 4:6, 6:3, 2:1 wegen einer Verletzung aufgeben. Sharapova schien Probleme mit der Hüfte zu haben und hatte sich längere Zeit behandeln lassen, ehe sie sich entschied, die Partie nicht fortzusetzen. Im Falle eines Sieges hätte es in der nächsten Runde zu einem Duell mit Angelique Kerber kommen können.

Lesen Sie hier: Haas in Rom in Runde zwei